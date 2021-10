Europa League: Alexander Nübel siegt mit AS Monaco gegen PSV Eindhoven - Jerome Boateng mit Olympique Lyon siegreich

Myron Boadu hatte die Monegassen in der 19. Minute in Führung gebracht. Danach rannte PSV wütend an, scheiterte aber das ein oder andere Mal an der Bayern-Leihgabe im Tor. Cody Gakpo erlöste sein Team mit einem sehenswerten Weitschuss in der 59. Minute. Mehr wollte Eindhoven aber nicht gelingen.