Seoane adelt Doppelpacker Diaby: "Ragt natürlich heraus"

Denn am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Leverkusen in der Bundesliga bei Hertha BSC gefordert. Nach drei Bundesligapartien ohne Sieg will Bayer Anschluss an die Spitzengruppe halten. Als Vierter liegt Leverkusen bereits fünf Punkte hinter dem ungeschlagenen SC Freiburg, der Platz drei belegt.