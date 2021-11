Sportwetten: Bayer und Eintracht in der Favoritenrolle

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehen als Favoriten in die Europa-League-Spiele am Donnerstag. Gegen Celtic Glasgow (Quote 6,00) wird Bayer mit einer Siegquote von 1,47 bei bwin notiert. Auch die Hessen sind gegen Royal Antwerpen (Quote 8,00) beim Sportwettenanbieter klarer Favorit und haben eine Siegquote von 1,38.