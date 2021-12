Ohne Zwischenstopp ins Achtelfinale: Frankfurt ohne Glanz zum Ziel

Frankfurt am Main (SID) - Mit leichtem Zittern zum Zwischenziel: Eintracht Frankfurt hat auf der Jagd nach einer erneut magischen Europapokalsaison den ersten Meilenstein geschafft. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam beim Vorrundenfinale gegen den ohne Mesut Özil in der Startelf angetretenen türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul zu einem 1:1 (1:1) und sicherte den seit dieser Saison in der Europa League so bedeutsamen ersten Gruppenplatz ab.