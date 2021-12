Stolze Frankfurter feiern Gruppensieg: „Fantastische Europa-League-Saison“

Auch der im Achtelfinale gelbgesperrt fehlende Goncalo Paciencia stimmte nach dem 1:1 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul in die Euphorie mit ein. "Wir haben es geschafft", sagte der 27-Jährige: "Wir sind in der nächsten Runde und das ist das Wichtigste. Wir waren die beste Mannschaft in der Gruppe und haben uns den Gruppensieg verdient." Drei Siege und drei Remis reichten der Eintracht zu Platz eins und dem Überspringen der Zwischenrunde.