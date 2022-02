Haaland nicht an Bord: Rückschlag für den BVB

Ohne Haaland, der mit Adduktorenproblemen seit Wochen ausfällt, hatte der BVB bereits das Hinspiel am vergangenen Donnerstag blamabel mit 2:4 verloren. Durch die Abschaffung der Auswärtstorregel reicht am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) allerdings jeder Sieg mit zwei Toren Unterschied, um im Ibrox Stadium in die Verlängerung zu kommen.