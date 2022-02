Europa League: Leipzigs Orban fraglich gegen Real Sociedad

Trotz der Aussicht auf einen möglichen Titelgewinn im Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla gab sich Tedesco derzeit noch zurückhaltend. "Natürlich haben wir Lust auf Erfolg, und Erfolg sind in Leipzig Titel und eine gute Position in der Liga. Trotzdem sind das noch ganz, ganz, ganz lange Wege", so der 36-Jährige: "Wenn wir dann die Zwischenrunde für uns entscheiden, sind wir auch erst im Achtelfinale."