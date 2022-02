Seoane mit Respekt vor EL-Gegner Bergamo: "Eine Champions-League-Manschaft"

Atalanta sei „eine Champions-League-Mannschaft, die sich in der Spitzengruppe im italienischen Fußball etabliert hat“, ergänzte Seoane, der aber nur eine Frage zum Europa-League-Gegner zuließ, ehe er sich ganz der kommenden Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld widmete.