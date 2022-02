Vor Rückspiel gegen San Sebastian: Angelino und Halstenberg zurück im Training

Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kann in der Europa League wohl aus dem Vollen schöpfen. Vor dem Rückspiel um den Einzug in das Achtelfinale gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) sind Abwehrspieler Marcel Halstenberg und Flügelspieler Angelino ins Training zurückgekehrt. "Wir können mit allen theoretisch spielen", sagte Tedesco am Mittwoch.