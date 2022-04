Barca-Coach Xavi von Eintrachts Umschaltspiel beeindruckt

Trainer Xavi vom FC Barcelona hat das Gegenpressing und Konterspiel von Eintracht Frankfurt in höchsten Tönen gelobt. "Sie sind sehr stark im Umschaltspiel, das haben sie letzte Woche sehr gut gemacht", zeigte sich der Coach des spanischen Fußball-Spitzenklubs in der Pressekonferenz am Mittwoch beeindruckt. Auch im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) erwarte er eine offensiv angreifende Eintracht.