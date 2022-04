West Ham zwischen Respekt und Optimismus

Die Spieler glauben an den zweiten europäischen Titel nach dem Triumph im Pokal der Pokalsieger im Jahr 1965. „Es wird schwer werden, das wissen wir, denn die drei anderen Mannschaften in dieser Situation werden das Gleiche denken. Aber wir können das schaffen“, sagte Kapitän Mark Noble: „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, werden wir gewinnen.“