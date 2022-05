Frankfurt: Saisonaus für Abwehrchef Hinteregger

"Das ist ganz, ganz bitter für Martin und für uns. Aber leider ist es so. Wie ich Martin gestern erlebt habe, er war immer der, der am weitesten vorne war und mitgefiebert hat", sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag und scherzte: "Wir werden ihn bis zum Ende in den Trainerstab aufnehmen." Hinteregger hatte die Verletzung in der Anfangsphase gegen West Ham am Donnerstag in einem Laufduell erlitten.