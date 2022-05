Tedesco nach Halbfinal-Aus: "Haben Stabilität verloren"

Trotz einer 1:0-Führung aus dem Hinspiel verpasste Leipzig das Finale in Sevilla am 18. Mai. Auch in der Liga lief es bei zwei Niederlagen in Serie zuletzt nicht rund, wodurch Leipzig in der Tabelle aus den Champions-League-Rängen rutschte. Gleichzeitig hat RB aber noch im DFB-Pokal-Finale am 21. Mai gegen den SC Freiburg eine weitere Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte.