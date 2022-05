„Werbung für die Bundesliga“: DFL-Chefin Hopfen gratuliert Frankfurt

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Eintracht Frankfurt zum Gewinn der Europa League gratuliert. „Was für ein großartiger Abend, was für ein fantastischer Erfolg!“, sagte DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. In der Europapokal-Saison hätten Eintracht-Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaft nicht nur die Eintracht-Fans begeistert, sondern sehr viele Menschen weit darüber hinaus.