West-Ham-Teammanager Moyes entschuldigt sich für Ausraster

"Das weiß er selber, eine unnötige Aktion in der Emotion", sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner, der mit Blick auf seinen eigenen Aussetzer beim Gruppenspiel in Piräus mit einem Augenzwinkern ergänzte: "Man sieht, dass David Moyes technisch nicht so versiert ist wie ich. Ich habe in Piräus in die Zuschauer geschossen und er hat den Balljungen getroffen - wahrscheinlich weil er ein paar Jahre älter ist."