Europa League: Freiburg will weiter auf Erfolgswelle reiten

Trainer Christian Streich hat neben der Partie bei Olympiakos bereits das Topspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga gegen den Vierten TSG Hoffenheim im Visier. "Wir freuen uns total, dass wir in Piräus spielen können", sagte der Coach: "Dann wartet Hoffenheim - Hoffenheim ist extrem gut. Schauen wir mal, was in den beiden Spielen geht."