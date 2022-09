Europa League: Union will in Braga „Minimum einen Punkt“

Union Berlin peilt nach der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga auch das erste internationale Erfolgserlebnis der Saison an. Beim portugiesischen Spitzenklub Sporting Braga braucht die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) am zweiten Spieltag die ersten Punkte in der Europa-League-Gruppenphase, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.