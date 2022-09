Union enttäuscht erneut - Erfolge für Freiburg und Köln

Freiburg dagegen trumpfte im Stil einer Spitzenmannschaft beeindruckend souverän auf. Vor dem entscheidenden Doppelpack von Matchwinner Michael Gregoritsch (25. und 53.) hatte Nicolas Höfler (5.) den Bundesliga-Zweiten beim oftmaligen Champions-League-Teilnehmer früh in Führung gebracht. Gegen die harmlosen Gastgeber gerieten die Breisgauer, die in ihrem nächsten Gruppenspiel am 6. Oktober den französischen Erstligisten FC Nantes empfangen, zu keiner Zeit in Gefahr.