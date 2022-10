„Chancen super genutzt“: Freiburg zieht vorzeitig in K.o.-Phase ein

Die letzten Minuten konnte Christian Streich entspannt an der Seitenlinie verfolgen, dann klatschte der Trainer des SC Freiburg sichtlich zufrieden mit seinem französischen Trainerkollegen Antoine Kombouare ab - nach dem souveränen 4:0 (1:0) beim FC Nantes hatte Streich allen Grund zur Freude: Die Breisgauer stehen in der Europa League bereits sicher in der K.o.-Phase und haben durch ihre weiter makellose Bilanz von nunmehr vier Siegen in vier Spielen auch gute Aussichten auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.