Europa League: Union-Trainer Fischer mit Kampfansage vor "Endspielen"

Trainer Urs Fischer sieht den Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin für die „Endspiele“ in der Europa League gewappnet. „Wir hatten ein Endspiel in Malmö. Und ein zweites hier zu Hause gegen Malmö. Da hat man gesehen, dass Union es kann“, sagte der Schweizer vor der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Sporting Braga aus Portugal.