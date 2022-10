Freiburg in Europa League weiter - Köln vor Conference-League-Aus

Köln steht nach seiner schwachen Leistung in Serbien in seinen zwei verbleibenden Gruppenspielen unter großem Druck. Fousseni Diabate (15.) nach einem Fehler von Timo Hübers und Ricardo Gomes (52.) trafen für Belgrad, das bereits in der Vorwoche in Köln mit 1:0 gewonnen hatte. Anders aber als beim ersten Duell waren die Geißböcke in Belgrad weitgehend harmlos und enttäuschten spielerisch. Die Niederlage hätte deutlicher ausfallen können.