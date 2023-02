Europa League: Achtelfinal-Auslosung mit ... live im TV, Stream und Ticker

Die Playoffs sind gespielt, das Achtelfinale steht bevor: In der Europa League werden am Freitag die Partien für die nächste Runde ermittelt.

Ab 13 Uhr werden in Nyon die Lose gezogen. Die acht gesetzten Teams, die sich als Gruppenerste bereits nach der Vorrunde qualifiziert hatten, treffen auf die acht ungesetzten Teams, die am Donnerstag den Verbleib im Wettbewerb erkämpft hatten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Achtelfinale der Europa League: Die Lostöpfe im Überblick:

Europa League: Dann steigt das Achtelfinale

In der Europa League geht es dann am 13. und 20. April weiter, das Halbfinale steigt am 11. und 18. Mai. Das Endspiel findet am 31. Mai in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.