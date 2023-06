Mourinho tritt aus UEFA-Gremium aus

Am vergangenen Mittwoch hatte die UEFA José Mourinho für dessen Beleidigungen gegenüber Schiedsrichter Anthony Taylor im Anschluss an dem Europa-League-Endspiel für vier Spiele gesperrt. Nur gut 24 Stunden späte reagierte „The Special One“ auf die Strafe und tritt aus einem UEFA-Gremium aus - dies teilte er dem Vorsitzenden des UEFA-Fußballausschusses Zvonimir Boban per Mail mit.