Europa League & FC Liverpool: Klopp reagiert auf Rekord - "Jeder wird diese Tatsache hassen"

Besondere Bestmarke für Jürgen Klopp: Der Startrainer des FC Liverpool hat durch den 3:1-Sieg seiner Reds beim LASK in der Europa League die beeindruckende Marke von 50 Europapokal-Siegen in Diensten des englischen Traditionsklubs gefeiert.

Klopp erreichte vier Europacup-Endspiele

Und fügte nur lapidar an: „Es ist schön. Wir haben ziemlich viele Spiele in Europa gespielt. Es ist gut, dass wir so viele gewonnen haben, wir haben uns für vier Endspiele qualifiziert.“

In seinen bislang acht Jahren an der Anfield Road beeindruckte Klopp mit der Teilnahme an vier Endspielen (Europa-League-Finale 2016, Champions-League-Finale 2018, 2019, 2022), konnte dabei allerdings nur einmal in der Königsklasse triumphieren beim 2:0 gegen Tottenham Hotspur im Jahr 2019.