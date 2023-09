Europa League: Klopp überrascht mit Liverpool-Aufstellung gegen LASK Linz

Jürgen Klopp tauscht die komplette Mannschaft aus! Im Vergleich zum letzten Ligaspiel bei den Wolverhampton Wanderers (3:1) hat der Liverpool-Trainer für die Partie am ersten Spieltag der Europa League beim LASK Linz ( SPORT1 -LIVETICKER) elf Änderungen vorgenommen.

Trotzdem ist Jürgen Klopp heiß auf die Europa League, vor dem Spiel betonte er in einem RTL-Interview, dass er sich mit Hingabe in die neue Herausforderung stürzen wolle: „Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns in den Wettbewerb verlieben.“