Europa League: Leverkusen und Freiburg heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen wollen in der Europa League nachlegen. Die Bundesligisten haben am ersten Spieltag jeweils einen Sieg eingefahren, jetzt wartet die nächste Prüfung.

Für den SC geht es dabei am Donnerstag schon um 18.45 Uhr los, vor heimischem Publikum trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf den englischen Erstligisten West Ham United.

Freiburg hatte sich zum Auftakt in die Europacup-Saison mit 3:2 bei Olympiakos Piräus durchgesetzt. West Ham hatte TSC Backa Topola mit 3:1 geschlagen. Womöglich ist das Duell am zweiten Spieltag schon mitentscheidend für den möglichen Gruppensieg. In der Vorsaison hatte West Ham die Conference League gewonnen.