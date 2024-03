Europa League: Schöne Geste! Leverkusen überrascht Auswärtsfans

Über vier Stunden Flugzeit, ein Unterschied von drei Zeitzonen, eine rund 3.200 Kilometer lange Luftlinie - und das schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans von Bayer Leverkusen steht eine erneute, weite Reise nach Baku in Aserbaidschan an. Dort trifft die Werkself am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League auf Qarabag Agdam.