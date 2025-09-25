Bei diesen Vereinen hätte Max Kruse gerne gespielt

Julius Schamburg 25.09.2025 • 18:53 Uhr Bei der Europa League ist Max Kruse erstmals als Experte im Einsatz. Der Ex-Nationalspieler verrät live im TV, für welche Vereine er zu seiner aktiven Zeit gerne gespielt hätte.

Überraschende Enthüllung von Max Kruse live im TV: Der 14-malige Nationalspieler hat verraten, für welche Vereine er gerne noch gespielt hätte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der Europapokal-Spieltagsshow Matchday, bei der Kruse erstmals als Experte für RTL fungierte, wurde er von Moderatorin Anna Kraft gefragt, für welche Vereine (die diese Spielzeit an der Europa League teilnehmen, Anm. d. Red.), er gerne zu seiner aktiven Zeit aufgelaufen wäre.

Bei diesen Vereinen hätte Kruse nicht nein gesagt

„Es gibt einige geile Vereine, die dieses Jahr in der Europa League wieder dabei sind“, sagte Kruse, ehe er seine zwei Favoriten nannte: „Unter anderem bei Aston Villa in England hätte ich gerne gespielt. Olympique Lyon ist auch eine geile Mannschaft. Das wären so zwei Vereine, wo ich nicht nein gesagt hätte.“

Aktuell läuft Kruse für den BSV Dersim 1993 II in der Bezirksliga Berlin-Staffel 3 auf. In den ersten drei Saisonspielen konnte Kruse drei Tore erzielen und gab drei Torvorlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als aktiver Profi absolvierte Kruse über 300 Bundesliga-Spiele und erzielte mehr als 100 Pflichtspieltore. Dabei spielte er unter anderem für Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Union Berlin, Paderborn und Fenerbahce Istanbul.

Nach seinem Karriereende 2023 engagiert er sich unter anderem als Teammanager in der Baller League und nimmt regelmäßig an internationalen Pokerturnieren teil.