Rangers verlieren bei Röhl-Debüt klar

SID 23.10.2025 • 20:41 Uhr Der frühere Assistent von Hansi Flick erlebt beim schottischen Rekordmeister einen Einstand zum Vergessen.

Trainer Danny Röhl hat seinen Einstand beim schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers verpatzt. Der einstige Assistent des damaligen Bundestrainers Hansi Flick verlor sein erstes Spiel auf der Bank des Traditionsklubs in der Europa League beim norwegischen Vizemeister Brann Bergen 0:3 (0:1).

Emil Kornvig (40.) und Jacob Sörensen (55.) trafen jeweils auf Vorlage des früheren Kölners und Heidenheimers Bard Finne für Brann, Noah Holm (79.) machte den Deckel drauf. Nach den Niederlagen gegen KRC Genk (0:1) und bei Sturm Graz (1:2) war es die dritte Pleite in Europa für die Rangers, die auch nur eines der ersten acht Spiele in der Premiership gewannen.

Röhl hatte in Glasgow erst am Montag bis 2028 unterschrieben. „Wir brauchen Siege in Serie, dadurch entsteht Selbstbewusstsein“, sagte er bei seiner Vorstellung. Dafür wolle er den Spielstil umkrempeln und das Spiel seiner Elf „beschleunigen“.