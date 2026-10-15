Woltemade trifft bei spätem Juve-Sieg

Der deutsche Nationalspieler steht in der Europa League in der Startelf - und trägt entscheidend zur Wende bei.

Nick Woltemade hat für Juventus Turin erneut in seinem „Lieblingswettbewerb“ Europa League getroffen. Dem deutschen Fußball-Nationalspieler gelang beim 2:1 (0:1) beim spanischen Vertreter Celta Vigo der zwischenzeitliche Ausgleich und damit im zweithöchsten europäischen Wettbewerb der zweite Treffer im zweiten Spiel.

Der Angreifer hatte nach einer missglückten Brustannahme von Marcos Alonso goldrichtig gestanden und den Ball aus Nahdistanz überlegt mit rechts ins Tor geschossen. In der Nachspielzeit traf der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (90.+2) sogar noch zum Sieg.

Zuvor hatte Hugo Alvarez (18.) die Spanier in Führung gebracht. Während Vigo mit null Punkten aus zwei Partien früh in der Ligaphase unter Druck gerät, liegen die Turiner mit sechs Zählern in Europa voll im Soll. Anders sieht es in der Liga aus, wo das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom bereits um fünf Zähler enteilt ist. Dort ist Woltemade noch ohne Tor, allerdings kam er in der Serie A bislang auch nur als Joker zum Einsatz.