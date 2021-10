BVB-Fan im Bayern-Trikot: Schüller studiert Haaland und Lewandowski

Die DFB-Auswahl führt im Kampf um die Tickets für die WM 2023 in Australien und Neuseeland die Gruppe H mit neun Punkten und 13:1 Toren aus drei Spielen an. Am Donnerstag (18.00 Uhr) geht dann der Blick Richtung Manchester, wo die Auslosung für das Highlight im kommenden Sommer erfolgt, die EM in England (6. bis 31. Juli).