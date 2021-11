Frauen-Bundesliga: Bayern "klarer Favorit" - "größerer Druck" bei Wolfsburg

Doch am Samstag stehen erst einmal die Spielerinnen der beiden Topteams im Fokus. Beide sind durch die Teilnahme an der Champions League aktuell hoch belastet. Deshalb, so Stroot, wisse er nach dem 2:2 bei Juventus Turin nicht genau, „was man bekommt“. Scheuer, dessen Team am Mittwoch 1:2 in Lyon verlor, forderte seine Mannschaft angesichts der Strapazen auf, „die Kräfte zu bündeln und alles reinzuwerfen“.