Wolfsburg: Popp-Comeback womöglich doch früher als geplant

Mit Blick auf das Gipfeltreffen beim Meister FC Bayern am Samstag (14.00 Uhr/BR und NDR) freut Stroot sich "extrem" auf "das Topspiel in Deutschland". Die Intensität für die Spitzenteams durch die neue Champions-League-Gruppenphase führe allerdings dazu, "dass man nicht genau weiß, was man bekommt". München ist laut Stroot in diesem Spiel zwar "klarer Favorit, aber wir rechnen uns auch etwas aus".