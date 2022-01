Frauen-Bundesliga: „Professionalisierung“ statt Ausgliederung

Frankfurt am Main (SID) - Eine mögliche Ausgliederung der Frauen-Bundesliga aus dem Deutschen Fußball-Bund ist nach Angaben des DFB vorerst kein Thema mehr. Stattdessen strebten die Klubs mit einem Änderungsantrag „eine nachhaltige Professionalisierung für ihre Ligen“ unter dem Dach des Verbandes an. Das teilte der DFB am Freitag mit.