"Der DFB kann mehr machen": Freigang erwartet "neuen Wind"

"Ob es zum Beispiel um das DFB-Pokal-Finale geht, das mehr beworben wird, oder die Frauen-Nationalmannschaft - da ist noch so viel Luft nach oben", erklärte die 24-Jährige: "Wenn man uns die Tür ein bisschen mehr öffnet, könnte man echt viel erreichen." Die Entwicklung in England zeige, was in diesem Bereich möglich sei.