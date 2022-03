Nachholspiel zwischen Sand und Wolfsburg am 16. März

Frankfurt am Main (SID) - Das zweimal abgesagte Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem SC Sand und Pokalsieger VfL Wolfsburg ist neu angesetzt worden. Die Nachholpartie vom 14. Spieltag soll nun am 16. März (14.00 Uhr/MagentaSport) stattfinden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte.