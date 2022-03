Wolfsburgerinnen wieder vor den Bayern

Die DFB-Pokalsiegerinnen gewannen das Spitzenspiel am 17. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim mit 3:0 (3:0) und haben mit 44 Punkten wieder Titelverteidiger Bayern München (43) an der Spitze abgelöst. Für den VfL war es der sechste Sieg in Folge.