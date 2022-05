Bayern-Frauen trennen sich von Trainer Scheuer

Die Frauen des FC Bayern gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. In „einvernehmlichen Gesprächen“ habe sich der Verein mit Jens Scheuer auf eine Trennung zum 1. Juli geeinigt, hieß es in der Pressemitteilung. Die Münchnerinnen hatten in dieser Spielzeit sämtliche Titel verpasst, in Liga und Pokal war der VfL Wolfsburg eine Nummer zu groß.