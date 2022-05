Frauen-Bundesliga: Wolfsburg nach Sieg in Essen fast Meister

Wolfsburg kann somit schon am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg beim als Absteiger feststehenden FC Carl Zeiss Jena den siebten Meistertitel perfekt machen. Bei einer Niederlage der Bayern in Leverkusen wäre die Meisterschaft sogar schon am Freitag entschieden.