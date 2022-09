Bundesliga-Gipfel der Frauen im Oktober in der VW-Arena

Das Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München steigt am 22. oder 23. Oktober in der VW-Arena. Das teilte der VfL am Donnerstag mit, die zeitgenaue Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erfolgt in den nächsten Tagen.