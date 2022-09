Frauen-BL: Hoffenheim verlängert mit Linder

„Sarai ist eine absolute Teamplayerin, die sich aufgrund ihrer positiven Entwicklung sogar in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt hat. Sie bringt mit ihrer Athletik und Dynamik enorm viel Potenzial mit“, sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger über die 22-Jährige. Hoffenheim tritt zum Liga-Auftakt am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) beim 1. FC Köln an.