Frauen-Bundesliga: Giulia Gwinns Kunstschuss sorgt für ersten Bayern-Sieg

Bereits am Freitag hatte Jule Brand hat den deutschen Fußball-Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim zu einem hart erkämpften Sieg in der Frauen-Bundesliga geschossen. Die eingewechselte Nationalspielerin, die im Sommer aus Hoffenheim zum VfL gekommen war, erzielte beim 2:1 (0:1)-Erfolg vor 7109 Zuschauern erst in der 89. Minute das Siegtor.