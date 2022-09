Nationalspielerin Hegering fehlt Wolfsburg beim Saisonstart

Ob sich beim Kampf um Geschlechtergerechtigkeit, eine zunehmende Professionalisierung und mehr Zuschauer in den Stadien etwas tut, wollte Stroot noch nicht bewerten. "Ich bin sehr gespannt. Die ersten Schritte sind eingeleitet", sagte der Coach: "Aber wir sind noch zu nah dran an der EM. Wir werden in einem halben Jahr oder in einem Jahr sehen, ob sich etwas verbessert hat."