Bayern-Frauen bleiben an Wolfsburg dran

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Das Team von Trainer Alexander Strauß bezwang im Verfolgerduell des vierten Spieltags den 1. FC Köln souverän mit 4:0 (1:0) und feierte den dritten Sieg in Serie. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hatte am Samstag mit einem 2:0 (1:0) bei Turbine Potsdam vorgelegt und seine makellose Bilanz gewahrt.