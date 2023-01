Lerch übernimmt TSG-Frauen

"Uns war schnell klar, dass wir in Stephan Lerch den idealen Nachfolger für Gabor Gallai in den eigenen Reihen haben. Nachdem er signalisiert hatte, dass er sich eine Rückkehr in den Frauenfußball vorstellen kann, haben wir die Gespräche intensiviert", sagte Abteilungsleister Ralf Zwanziger.