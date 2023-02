Frauen-Topspiel Bayern gegen Wolfsburg in der ARD

Das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Vizemeister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg wird am 25. März live in der ARD übertragen. Anstoß am FC Bayern Campus ist um 17.55 Uhr. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der zeitgenauen Ansetzung des 16. Spieltags am Donnerstag mit.