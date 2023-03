Die sechs Köpfe des Frauen-Bundesliga-Gipfels

Wer sichert sich die Pole Position im Kampf um die Schale? In der Frauen-Bundesliga empfängt Verfolger Bayern München den Spitzenreiter und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zum Gipfeltreffen. Der Sport-Informations-Dienst (SID) beleuchtet, auf welche sechs Köpfe am Samstag (17.55 Uhr/ARD) insbesondere zu achten ist.

Erinnerungen an eben diese Alex Popp weckte Schüller mit ihrem Siegtreffer per Kopf gegen den FC Arsenal am Dienstagabend (1:0). Dass die pfeilschnelle Mittelstürmerin zudem hinten zweimal in höchster Not klärte, entlockte FCB-Trainer Alexander Straus ein dickes Sonderlob: "Sie war schon immer eine Torjägerin, aber jetzt ist sie mehr involviert, sie hat ihrem Spiel mehr Farben hinzugefügt. Lea hat das Potenzial, eine der weltweit Besten auf ihrer Position zu werden." Mit neun Bundesliga-Treffern ist sie Popp auf den Fersen.