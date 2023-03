Frauen-Bundesliga: FC Bayern - VfL Wolfsburg - hier träumt nicht der FCB vom Triple

„Jedes Spiel ist jetzt wichtig, egal ob in der K.o.-Phase der Champions League, im DFB-Pokal oder in der Liga“, sagt Rebecka Blomqvist mit Nachdruck.

Die schwedische Stürmerin spielt derzeit beim VfL Wolfsburg, für den am Samstag ein Spiel ansteht, das mit großer Wahrscheinlichkeit über die deutsche Meisterschaft entscheidet.

„Es ist eine besondere Situation für beide Mannschaften“

Kein Wunder also, dass die Münchnerinnen Blomqvist im Gespräch mit SPORT1 zwar Respekt abnötigen, sie aber nicht in Angst und Schrecken versetzen. „Bayern ist ein gutes Team“, sagt die 25-Jährige, „aber wir können sie auf jeden Fall besiegen“.

Schon das erste Aufeinandertreffen der Saison mit den Münchnerinnen im Oktober gewann der VfL dank sehenswerter Treffer von Star-Stürmerin Ewa Pajor und Svenja Huth knapp mit 2:1.

In den vergangenen sechs Jahren gelang es den Bayern nur einmal (2021), die Meister-Dominanz des VfL zu durchbrechen. Besonders bemerkenswert: Zuletzt konnte der FC Bayern 2020 ein Spiel gegen die Wölfinnen gewinnen (4:1).

Wochen der Wahrheit

Vielleicht auch deshalb ergreifen Blomqvist und Co. keine besonderen Maßnahmen, um sich auf das Kracher-Duell einzustimmen.

„Wir bereiten uns genauso vor wie immer“, betont sie. „Sowohl ich als individuelle Spielerin, als auch wir als Team haben die gleichen Routinen.“

Die Vorfreude auf die Herausforderung in München ist jedoch groß - und egal, wie es am Samstag ausgeht, die Verliererinnen bekommen zeitnah die Chance auf Revanche.

Denn: Auch im Halbfinale des DFB-Pokals treffen die beiden deutschen Topteams aufeinander, das nächste Duell am FC Bayern Campus ist für den 15. April terminiert.

Empfindet Blomqvist es als langweilig, in kurzer Zeit gleich mehrfach gegen die Münchnerinnen zu spielen?

„Nein, keinesfalls, denn es ist immer ein cooles Spiel, wenn wir gegen Bayern antreten“, sagt die Stürmerin. „Es ist eine besondere Situation für beide Mannschaften. Jedes Team, gegen das wir in dieser Phase der Saison spielen, ist sehr stark.“

Lachend fügt Blomqvist hinzu, dass sie froh sei, den FC Bayern nicht auch im Viertelfinale der Champions League gezogen zu haben.

Das nämlich hätte zur Folge gehabt, dass es innerhalb von acht Tagen gleich zu drei direkten Duellen gekommen wäre, das Pokalspiel wenig später noch nicht eingerechnet.

Beide Teams liefern in der Champions League ab

Stattdessen aber bekamen es die Wölfinnen in der Women‘s Champions League mit Paris Saint-Germain zu tun. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt konnte der VfL knapp mit 1:0 für sich entscheiden.

Ein verwandelter Strafstoß von Dominique Janssen machte den Unterschied, dank dessen die Wolfsburgerinnen einen kleinen Vorteil mit auf die Heimreise nahmen. Und so steht zwischen den beiden Duellen mit den Bayern am kommenden Donnerstag im Rückspiel ein weiteres Highlight auf dem Programm.

„PSG ist eine sehr gute Mannschaft“, warnt Blomqvist vor verfrühter Vorfreude aufs Halbfinale. „Die Spielerinnen sind vor allem für ihre Geschwindigkeit bekannt, da müssen wir auf dem Rasen sehr wachsam sein. Es macht einfach Spaß, solche entscheidenden Spiele wie gegen PSG und Bayern zu haben.“

Sollten sowohl die Münchnerinnen als auch der VfL ins Halbfinale des europäischen Wettbewerbs einziehen, käme es dann auch dort zum direkten Duell - und damit bis Ende April dann zu vier direkten Duellen in nur etwas mehr als einem Monat!

Während der Einzug in die Runde der letzten Vier für die Bayern trotz des großen Namens einer der größten Erfolge ihrer Frauenfußball-Geschichte wäre, wurde Wolfsburg schon vor der Saison als heißer Favorit auf den Champions-League-Titel gehandelt.

Kann Wolfsburg das Triple gewinnen?

„Wir würden uns selbst nicht als Favoritinnen bezeichnen“, antwortet Blomqvist auf die Frage, wie das Team mit diesen Erwartungen und dem Erfolgsdruck umgeht. „Wir haben einen starken Glauben daran, dass wir die nötige Qualität auf den Platz bringen, um diesen Titel zu gewinnen. Und wir werden alles dafür tun, ihn zu holen. Die notwendige Siegerkultur und Mentalität haben wir bereits. Aber wir müssen jeden Tag hart trainieren.“

Die Stürmerin schließt auch das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal in diesem Jahr nicht aus. „Wir haben alle Chancen der Welt, wenn wir unseren besten Fußball auf den Platz bringen und in den kommenden Spielen zu 100 Prozent unsere Höchstleistungen abrufen. Das ist unser Ziel und hoffentlich reicht am Ende der Saison alles, es auch zu erreichen.“

Seitdem Blomqvist sich 2020 den Wölfinnen anschloss, gewann sie mit dem Team bereits zweimal das Double. Kürzlich gab der Verein bekannt, dass die Schwedin ihren im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich stattdessen einer neuen Herausforderung stellen wird.

Und was sind ihre bislang besten Erinnerungen aus ihrer Zeit in Deutschland?

Standortbestimmung in der Bundesliga

„Das waren immer die Partien, in denen über die Titel entschieden wurde“, schwärmt Blomqvist. „Besonders mein erstes Pokalfinale war sehr aufregend. Es gab Verlängerung, in der wir eine Rote Karte bekommen und gefühlt in der letzten Minute das Siegtor gemacht haben.“

All das erlebte die Schwedin beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt jedoch nur von der Seitenlinie, nachdem sie in der 65. Minute ausgewechselt worden war.

„Ich musste das restliche Spiel von der Bank aus verfolgen und konnte dem Team nicht mehr helfen. Da gingen mir wirklich viele Dinge durch den Kopf“, erinnert sie sich: „Es war sehr emotional, aber genauso cool, am Ende den Pokal in der Hand halten zu können.“

Dieses Gefühl will sie zum Abschluss ihrer Zeit in Wolfsburg noch einmal erleben. Am besten gleich dreifach.