Frauen-Bundesliga startet am 15. September

Wie das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Sitzung am Freitag mitteilte, ist der erste Spieltag der Spielzeit 2023/24 vom 15. bis 17. September geplant. Die Erstligisten absolvieren bis zum 18. Dezember zehn Spieltage, ehe sie sich bis zum 26. Januar 2024 in die Winterpause verabschieden. (DATEN: Alle Infos zur Frauen-Bundesliga)

Der Abschlussspieltag ist für Pfingstmontag am 20. Mai 2024 vorgesehen. Kurz zuvor soll am 9. Mai an Christi Himmelfahrt in Köln das Finale im DFB-Pokal stattfinden. Die Pokalsaison startet mit den unterklassigen Klubs bereits vom 12. bis 14 August 2023, die Erstligisten steigen in der zweiten Runde vom 9. bis 11. September in den Wettbewerb ein. Nach dem Achtelfinale Ende November sind die Viertel- und Halbfinals jeweils für März 2024 vorgesehen.