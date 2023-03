Voss-Tecklenburg wünscht sich BVB und Schalke in Frauen-BL

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wünscht sich die großen Fußballklubs aus dem Ruhrgebiet wie Borussia Dortmund oder Schalke 04 auch in der Frauen-Bundesliga. „Wenn solche Vereine mit einer solchen Strahlkraft, die so viele Menschen verbinden, sich mit der Förderung von Frauenfußball engagieren, dann ist das ein riesiger Mehrwert“, sagte die gebürtige Duisburgerin in einem Talk der WAZ.